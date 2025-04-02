Краснодарская ТЭЦ увеличит мощность до 1175 МВт к 2030 году

Правительство РФ одобрило проект расширения Краснодарской ТЭЦ компании «Лукойл» за счет строительства новой паросиловой установки мощностью 150 МВт. После возведения объекта общая мощность станции достигнет 1,1 тыс. МВт, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По информации властей, проект тщательно проработан с учетом места размещения, наличия земельного участка, доступности топлива и возможности подключения к энергосети. «Увеличение мощности ТЭЦ необходимо для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии и мощности на юге России к 2030 году»,— говорится в Telegram-канале кабмина.

Краснодарская ТЭЦ, находящаяся под управлением ООО «Лукойл-Кубаньэнерго», была введена в эксплуатацию в 1954 году и является старейшим энергетическим объектом такого типа в Краснодарском крае. Станция обеспечивает более четверти всей потребляемой в регионе электроэнергии.

В 2012 году на предприятии была запущена парогазовая установка мощностью 410 МВт (ПГУ-410), что позволило в 1,5 раза увеличить установленную мощность ТЭЦ до 1025 МВт.

Согласно данным СПАРК, ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Генеральным директором компании является Ярослав Безе. Чистая прибыль предприятия по итогам 2024 года превысила 1,5 млрд руб. Головной компанией выступает АО «ВДК-Энерго», полностью принадлежащее ПАО «Лукойл».

В марте 2025 года генеральный директор филиала АО «Системный оператор ЕЭС» ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев сообщал, что прогнозируемый непокрываемый дефицит в энергосистеме Юга к 2030 году составит около 2,4 тыс. МВт или 10% от общего потребления.

Анна Гречко