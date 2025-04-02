В Краснодаре отремонтируют 269 многоквартирных домов в 2025 году

В Краснодаре в 2025 году проведут капитальный ремонт в 269 многоквартирных домах. На сегодняшний день специалисты уже обновили 24 здания, а на 100 объектах ремонтные работы продолжаются, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

«В этом году на цели капитального ремонта выделено 3,9 млрд руб. Поэтому так важно своевременно оплачивать квитанции, а не откладывать их в долгий ящик»,— отметил господин Наумов.

Программа обновления жилого фонда включает ремонт электропроводки, систем водоснабжения, отопления, газоснабжения и водоотведения. Также специалисты заменят и модернизируют 82 лифта, восстановят крыши, подвалы, фасады и фундаменты зданий.

Помимо капитального ремонта, в Краснодаре за первый квартал 2025 года построили инженерные сети, подведенные к 437 домам по программе социальной газификации.

Анна Гречко