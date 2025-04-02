В Краснодарском крае 135 школ подключили к беспроводному интернету

В 135 школах Краснодарского края появился беспроводной интернет в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщает региональный департамент информатизации и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кроме того, по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» в учебных заведениях региона создано 2,5 тыс. точек Wi-Fi, установлено более 330 коммутаторов и 290 камер видеонаблюдения.

До 2028 года в рамках нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» планируется дальнейшее развитие современной ИТ-инфраструктуры в образовательных учреждениях.

Депутат Госдумы, член комитета по информполитике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что в 2024 году удалось обеспечить безопасный доступ в интернет для всех школ и колледжей России. По его словам, в дальнейшем предстоит модернизация ИТ-инфраструктуры и повышение скорости соединения.

«Общая потребность в финансировании мероприятий по подключению учебных заведений ежегодно оценивается в порядка 7,353 млрд руб. Поэтому подключение реализуется и в рамках федеральных, и за счет региональных программ. Сейчас, к примеру, Минцифры России прорабатывает вопрос о выделении допфинансирования в рамках нацпроекта "Молодежь и дети"»,— подчеркнул господин Немкин.

Анна Гречко