В Крыму 44% объектов культурного наследия требуют реставрации

Порядка 44% объектов культурного наследия в Крыму нуждаются в ремонте в ближайшие пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В единый государственный реестр внесено 2,4 тыс. объектов культурного наследия Крыма. Для каждого памятника разработаны акты технического состояния с планом сохранения. Согласно этим документам, 1 тыс. мемориалам требуются охранные мероприятия в предстоящий пятилетний период.

В ведомстве подчеркнули, что по федеральному законодательству поддержание исторических объектов в надлежащем виде входит в обязанности их владельцев. При этом министерство постоянно работает над включением памятников республиканской и муниципальной собственности в действующие программы сохранения.

Анна Гречко