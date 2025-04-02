Суд закрыл дело о растрате 151 млн рублей при строительстве санаториев в Сочи

Мещанский суд Москвы прекратил уголовное преследование троих бывших руководителей ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» (РСУ МВД РФ), обвинявшихся в растрате 151 млн руб. при строительстве ведомственных санаториев в Сочи. Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Вадим Хилалов, дело закрыто в связи с истечением сроков давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд также оставил без рассмотрения иск ФГУП «РСУ МВД России» с сохранением права на его предъявление в порядке гражданского судопроизводства.

Фигурантами расследования были бывший гендиректор ФГУП Алексей Смык, умерший во время следствия, его заместитель Александр Романычев, объявленный в розыск, а также предприниматели Дмитрий Алифанов, Дмитрий Кочетков и Евгений Кондрацкий. По версии следствия, руководство предприятия заключило контракты с аффилированными организациями, обеспечив фиктивное исполнение строительных работ. В период с апреля 2014 по апрель 2015 года в документацию были внесены заведомо ложные сведения, что позволило похитить 151,1 млн руб.

В 2023 году суд уже возвращал материалы на доследование, однако кассация направила дело на новое рассмотрение. Подсудимые вины не признали.

Смык ранее проходил по другим уголовным делам о хищениях в ФГУП, однако они до суда не дошли. Бывший начальник отдела снабжения Александр Павлов был признан виновным по делу о растрате при реконструкции госпиталя МВД и получил шесть лет условно.

Вячеслав Рыжков