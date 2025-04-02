На реконструкцию онкодиспансера в Адыгее могут направить почти 739 млн рублей

Власти Адыгеи объявили поиск подрядчика для реконструкции основного здания республиканского онкологического диспансера имени М.Х. Ашхамафа стоимостью более 738,9 млн руб. Согласно информации на портале госзакупок, все работы должны быть завершены до 25 декабря 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прием заявок продлится до 17 апреля 2025 года, а подрядчика планируют определить до 22 апреля. Реконструкция будет проведена в семь этапов.

Сейчас основные подразделения онкодиспансера располагаются в старом здании. После реконструкции и надстройки четвертого этажа площадь главного корпуса увеличится с 4,5 тыс. до 5,8 тыс. кв. м.

Во время реконструкции на прежнем месте продолжит работу только радиотерапевтическое отделение. Амбулаторную помощь пациенты будут получать в здании бывшего отделения второй городской поликлиники по ул. Комсомольской в Майкопе. Химиотерапевтическое и гематологическое отделения, а также дневной стационар перенесут в Майкопскую городскую клиническую больницу. Хирургические и реанимационное отделения вместе с операционным блоком временно разместят в Кошехабльской ЦРБ.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что проект реконструкции онкодиспансера включили в федеральную адресную инвестиционную программу после поддержки президента России Владимира Путина. «Реконструкция имеющегося главного корпуса позволит качественно оказывать все виды медицинской помощи онкологическим пациентам региона»,— подчеркнул господин Кумпилов.

После завершения двухлетнего капитального ремонта основного здания, в 2028-2029 годах на территории онкодиспансера планируется построить новый семиэтажный лечебно-профилактический корпус.

Объем финансирования нацпроекта «Здравоохранение» в Адыгее по итогам 2024 года составил 480,9 млн руб, что на 9% больше показателя 2023 года. Средства были направлены на приобретение медицинского оборудования, автомобилей для медучреждений и лекарственных препаратов.

Анна Гречко