Стена не сразу строилась

Рынок отечественных NGFW-решений к 2030 году достигнет 146,3 млрд руб. при среднегодовом росте более 18%. Однако на текущий момент лишь менее четверти компаний полностью отказались от иностранных межсетевых экранов (NGFW) и многие совмещают использование привычных продуктов и новых российских решений. Эксперты прогнозируют, что на развитие отечественных NGFW-продуктов до мирового уровня потребуется два-три года.

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“Ъ” ознакомился с результатами исследования Центра стратегических разработок (ЦСР) о рынке межсетевых экранов в России до 2030 года. В 2024 году, по оценке специалистов центра, объем рынка составил 52,2 млрд руб. при росте год к году в 30,1%. К 2030 году ЦСР ожидает, что объем рынка в России достигнет 146,3 млрд руб. со среднегодовым приростом в 18,3%. На рынке NGFW уже насчитывается более 30 участников с продуктами разной степени готовности, а также определились ключевые лидеры и началась консолидация предложений, окончание которой ожидается к 2026 году, считают в ЦСР.

NGFW — это сетевое решение, которое позволяет анализировать трафик, предотвращать вторжения в инфраструктуру и обеспечивать глубокую фильтрацию данных и защиту от киберугроз.

В рамках исследования аналитики опирались на данные, полученные из открытых источников, собственные результаты анкетирования и опроса экспертов—ключевых участников отрасли. В качестве факторов роста рынка исследователи называют меры господдержки, ужесточение законодательства в области кибербезопасности, интенсивность кибератак на IT-инфраструктуру российских компаний. Сдерживающими же факторами эксперты обозначают недостаточную зрелость отечественных NGFW-решений, а также высокую ресурсоемкость проектов внедрения решений в уже развернутых инфраструктурах сетевой безопасности и высокую ключевую ставку ЦБ. Дополнительным сдерживающим фактором управляющий директор Positive Technologies Денис Кораблев называет дефицит кадров на рынке.

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Из исследования ЦСР также следует, что на сегодняшний день 76,8% компаний продолжают использовать зарубежные решения, однако их доля в новых продажах снизилась с 72% в 2021 году до 31,6% в 2024-м. У крупных заказчиков сохраняется запрос на использование иностранных решений, как, например, израильского CheckPoint, так и других, работающих по схемам серого импорта. Так, например, доля импортозамещения на объектах критической информационной инфраструктуры эксперты оценивают в пределах 30–40%, хотя к 1 января 2025 года все они должны были завершить переход на российские аналоги (см. “Ъ” от 27 марта).

Эксперты ЦСР отмечают, что на рынке существует практика использования сразу двух межсетевых экранов: иностранного и российского производства. В Positive Technologies отметили, что, так как процесс миграции «большой и долгий», одновременная эксплуатация сразу двух NGFW — это временная мера, которая завершится полным замещением. «Что касается возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок, то часть клиентов просто не готова снова довериться компаниям, которые однажды их отключили от поставок и поддержки»,— добавляет заместитель гендиректора ЦСР Екатерина Кваша.

«Сегмент NGFW является самым противоречивым с точки зрения взаимодействия государства, рынка и вендоров»,— отмечает руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев. В силу большого разнообразия требований и специфики IT-инфраструктур заказчиков на старте программ импортозамещения у вендоров открывались, по его словам, большие возможности, однако сейчас этап взрывного роста заканчивается и начинается период конкуренции и консолидации. Так как основа высокой производительности вендоров—лидеров мирового рынка NGFW построена на использовании специализированных чипов для обработки трафика, недоступных для России из-за санкций, местным игрокам пришлось учиться разрабатывать межсетевые экраны с использованием доступной элементной базы, объясняет заместитель гендиректора «ИнфоТеКС» Дмитрий Гусев.

В настоящее время российские межсетевые экраны начинают приближаться к функциональности и производительности лучших зарубежных аналогов, но, по оценке менеджера по развитию UserGate NGFW Кирилла Прямова, потребуется еще два-три года, чтобы реализовать стандарты, достаточные для сегмента крупного бизнеса и госструктур. «К этому времени как раз кончится средний срок службы зарубежных NGFW — пять лет»,— добавляет он.

Филипп Крупанин