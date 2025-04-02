Бизнес снизил активность

Крупный бизнес столкнулся с резким падением деловой активности. Аналитики S&P Global отмечают, что в марте индекс в обрабатывающей промышленности опустился ниже критической отметки сразу на два пункта — худший показатель за последние три года. Топ-менеджеры крупных предприятий говорят о сокращении производства и числа заказов. Аналитики опасаются рецессии в российской экономике. С чем связано резкое падение? И как это отразится на бизнесе? Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам 2024 года количество инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли сократилось больше чем в два раза. Из-за высокой ключевой ставки их окупаемость возросла до 30 лет, говорят предприниматели. По сравнению с 2023-м предприятия лишилась вложений на 9 трлн руб.

С начала 2025 года многие нефтеперерабатывающие заводы заморозили текущие сделки, готовые к отгрузке контейнеры остановились, и поставщики не увидят выплаты в лучшем случае до середины 2026-го, рассказывает директор по продажам «НАТЭК-Нефтехиммаш» Никита Воронин:

«Вся стройка не может быть обеспечена при текущей ключевой ставке Центробанка. У металлургических комбинатов все то же самое. Все начинают страдать по цепочке.

У нас это в большей степени отображается, потому что мы уже взяли кредиты по текущей ставке, закупились металлопрокатом, различной техникой для того, чтобы собрать, потратили деньги на зарплаты, все сделали. Нам сейчас говорят, мол, платить не имеем возможности».

Мебельное производство росло, несмотря на пандемию. Уход зарубежных компаний даже укрепил позиции отечественных предприятий, а санкции повлияли слабо. Но подкосила отмена льготной ипотеки, а добила ставка ЦБ. Помимо этого сильно сократились экспортные возможности, отмечает генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов: «Недружественные страны закрыли свои рынки. То есть, к сожалению, экспортный потенциал мы полностью реализовать не можем. Мы производим сейчас в натуральном выражении меньше чем год назад. На 2025-й оптимистичный сценарий — в натуральном выражении остаться на уровне 2024 года. Совершенно неплохо будет, если мы потеряем, но не более 3-4%. И, безусловно, рост в цене на уровне инфляции».

Об охлаждении экономики говорит и то, что перевозчики перестали повышать расценки на логистику. Кроме того, бизнес видит сигналы к замедлению темпов роста зарплат. Предприятиям пришлось приспосабливаться, и некоторые даже смогли улучшить финансовые показатели, рассказал генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Сократились продажи, и дальше началась оптимизация по всей цепочке. Мы, например, в этом году даже стали работать более мелкими партиями, что позволило сократить дебиторскую задолженность по сырью. Соответственно, по результатам квартала заплатили сильно меньше процентов.

Мы парадоксальным образом в первом квартале этого года заработали больше, чем в прошлом, хотя объемы потеряли — продали меньше на 5-10%».

Аналитики отмечают, что сильный регресс деловой активности сдержали замедлившиеся темпы инфляции. А укрепление рубля с начала 2025 года снизило затраты на сырье. Как пишет «Интерфакс», из-за сокращения новых заказов и увеличения штата сотрудников в марте также резко снизились объемы невыполненных работ у предприятий обрабатывающей промышленности.

Даниил Бабкин, Анжела Гаплевская