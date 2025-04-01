Главные новости за 1 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Суд изъял у экс-замначальника МЧС Кубани Симоненко активы на 360 млн руб. В период службы Сергей Симоненко использовал должностное положение для обогащения, оформляя активы на родственников и доверенных лиц.

С 1 апреля в Краснодаре начался весенний призыв на срочную военную службу. В ряды Вооруженных сил РФ вступят более 1 тыс. жителей краевой столицы.

С начала 2025 года в Краснодарском крае объем финансирования национальных проектов увеличился на 2,3 млрд руб. и достиг 64,6 млрд руб.

В оперштабе Кубани опровергли информацию о выплатах беременным школьницам. Фейковая информация распространилась в Telegram-каналах, соцсетях и ряде СМИ.

С января по март 2025 года Республику Крым посетили 570 тыс. туристов. Это на 10% больше уровня прошлого года.

УФАС Краснодара пообещало защитить потребителей от необоснованного роста цен. Краснодарское управление совместно с прокуратурой провело рабочую встречу с участниками продовольственного рынка.

Росприроднадзор планирует взыскать более 200 млн руб. за незаконную свалку в Краснодарском крае, которая нанесла экологический ущерб.

Кубанский криминальный авторитет Жора Тбилисский осужден заочно. В январе 2023 года он был объявлен в международный розыск, а в мае его задержали в черногорском аэропорту Тивата.

В Сочи за год число объектов недвижимости стоимостью выше 100 млн руб. увеличилось на 43%, достигнув 334 лотов.

Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении могил военкора и участников СВО. Сейчас правоохранители устанавливают личности вандалов.