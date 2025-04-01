В оперштабе Кубани опровергли информацию о выплатах беременным школьницам

В Telegram-каналах, соцсетях и ряде СМИ распространяется информация о якобы подписанном губернатором Краснодарского края постановлении о новой выплате при рождении ребенка. В отдельных публикациях утверждается, что выплаты положены беременным школьницам. Информацию опровергли в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

В оперштабе заявили, что распространяемый документ является подделкой, содержащей юридические и орфографические ошибки. В частности, в нем указано, что «выплата» предусмотрена «в период действия настоящего постановления», однако сам период не указан. Кроме того, в пункте 5 отсутствует слово «возложить» в формулировке о контроле за выполнением документа.

Официального опубликования такого постановления не было. Документы, имеющие широкое социальное значение, в обязательном порядке размещаются на сайте администрации региона, чего в данном случае не произошло.

В ряде СМИ, не проверивших подлинность постановления, появились публикации с заголовками о выплатах беременным школьницам — такой формулировки нет даже в поддельном документе, отметили в оперштабе.

Вячеслав Рыжков