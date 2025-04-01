Объем финансирования нацпроектов на Кубани увеличился на 2,3 млрд рублей

С начала 2025 года в Краснодарском крае объем финансирования национальных проектов увеличился на 2,3 млрд руб. Губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание по их реализации. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Объем финансирования нацпроектов достиг 64,6 млрд руб. Директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих рассказала, что в первом квартале 2025 года кассовое освоение национальных проектов составило 11,9 млрд руб., что эквивалентно 18,4% от запланированного. Этот показатель на 2% превышает прошлогодние результаты.

Кроме того, кассовое освоение превысило среднероссийский показатель на 2,5% и показатель Южного федерального округа почти на 4%. Дополнительное финансирование в размере 2,3 млрд руб. направят на благоустройство 13 территорий, строительство соцобъектов и поддержку малого и среднего предпринимательства.

По словам губернатора Краснодарского края, финансовые обязательства перед федерацией необходимо завершить до 1 декабря 2025 года.

Алина Зорина