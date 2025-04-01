С начала 2025 года Крым посетили почти 600 тысяч туристов
С января по март 2025 года Республику Крым посетили 570 тыс. туристов. Это на 10% больше уровня прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова
Почти 57% туристов прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и общественном транспорте. Около 36% — по железной дороге, 7% — с севера, через исторические территории.
В марте средняя загрузка отелей и гостиниц составила 42%, что на 5% выше, чем в прошлом году. По данным туроператоров, Крым продолжает оставаться одним из самых популярных летних направлений среди российских туристов. Глубина бронирования в этом году достигает октября.