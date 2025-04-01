Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении могил военкора и участников СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после повреждения могил участников СВО и военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака в Крыму. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Сейчас правоохранители устанавливают личности вандалов. Доклад с обстоятельствами расследования должен представить и. о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Евгений Руднев.

В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции (СВО) в Крыму, включая захоронение Александра Федорчака. По данному факту МВД и Следственный комитет возбудили уголовные дела. Союз журналистов России также намерен обратиться к руководителям ведомств с просьбой взять расследование под личный контроль.

Анна Гречко