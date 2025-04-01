Более 1 тысячи жителей Краснодара призовут на срочную военную службу

С 1 апреля в Краснодаре начался весенний призыв на срочную военную службу. В ряды вооруженных сил РФ вступят более 1 тыс. жителей краевой столицы, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Весенняя призывная кампания на срочную военную службу продлится до 15 июля. В этот период будут призывать краснодарцев в возрасте от 18 до 30 лет. Указ о весеннем призыве подписал президент России Владимир Путин.

Теперь решение призывной комиссии будет действовать в течение одного календарного года. Если по каким-либо причинам призывника не отправят в часть в рамках текущего призыва, то в следующий раз его сразу заберут в армию, без необходимости проходить медицинскую комиссию повторно. Ранее в таких случаях призывные мероприятия проводились заново.

В рамках этой кампании будут использоваться электронные повестки. Если призывник будет внесен в электронный реестр, ему запретят выезжать из страны.

Срок службы по призыву остается неизменным и составляет 12 месяцев. В мэрии отмечают, что призывников не будут отправлять в зону специальной военной операции.

Алина Зорина