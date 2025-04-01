Кубанский криминальный авторитет Жора Тбилисский осужден заочно

Краснодарский суд заочно приговорил к 10 годам колонии строгого режима Георгия Манукяна, известного как Жора Тбилисский, сообщает телеканал «Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители несколько раз задерживали фигуранта с 1995 года, однако уголовной ответственности он избегал вплоть до 2010 года, когда в Новороссийске его осудили за хранение наркотиков и приговорили к трем годам колонии. Освободившись в 2013 году, он вновь оказался в центре расследований: в 2017 году его обвиняли в вымогательстве, а в 2023-м — в занятии высшего положения в преступной иерархии.

В январе 2023 года фигурант Манукян был объявлен в международный розыск, а в мае его задержали в черногорском аэропорту Тивата. В Краснодаре он был заочно арестован. В июне 2024 года суд назначил ему 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года.

Вопрос о его экстрадиции остается открытым.

Вячеслав Рыжков