За год в Сочи на 40% выросло число объектов стоимостью более 100 млн рублей

В Сочи за год число объектов недвижимости стоимостью выше 100 млн руб. увеличилось на 43%, достигнув 334 лотов. Об этом сообщили аналитики агентства «Оникс-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной рост отмечен в сегменте новостроек, где сейчас предлагается 180 квартир и апартаментов — на 240% больше, чем годом ранее. Лидером по количеству таких объектов стал Хостинский район, где на первичном рынке представлено 151 лот. Высокобюджетное жилье также сосредоточено в Центральном и Адлерском районах.

На вторичном рынке, напротив, зафиксировано снижение объема предложения на 15%. Сейчас в продаже 154 квартиры и апартамента стоимостью свыше 100 млн руб., из которых 84 находятся в Хостинском районе, а 59 — в Центральном.

Вячеслав Рыжков