Суд изъял у экс-замначальника МЧС Кубани Симоненко активы на 360 млн рублей

Краснодарский краевой суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о конфискации незаконно приобретенного имущества и средств экс-заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Соответствующая информация опубликована на сайте Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в период службы в МЧС Сергей Симоненко использовал должностное положение для обогащения, оформляя активы на родственников и доверенных лиц. В его собственности фактически находились 55 объектов недвижимости и 32 автомобиля общей стоимостью свыше 300 млн руб.

Также установлено, что он не урегулировал конфликт интересов при осуществлении должностных полномочий в отношении своего племянника — замначальника одного из отделов управления. Оба уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внесены в реестр коррупционеров.

По иску первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина суд постановил взыскать в пользу государства имущество и денежные средства Сергея Симоненко на сумму почти 360 млн руб.

Вячеслав Рыжков