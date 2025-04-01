Росприроднадзор планирует взыскать 200 млн рублей за свалку на Кубани
Росприроднадзор планирует взыскать более 200 млн руб. за незаконную свалку в Краснодарском крае, которая нанесла экологический ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Южного управления Росприроднадзора.
Фото: Брагин Александр
Специалисты выявили нарушение во время проверки с прокуратурой региона. На территории более 4,5 тыс. кв. м обнаружили насыпи отходов пятого класса опасности. Их объем составил свыше 3 тыс. куб. м.
На основании собранных материалов прокуратура направила исковое заявление в суд для взыскания суммы ущерба с нарушителя. Местоположение свалки не уточняется.