Росприроднадзор планирует взыскать 200 млн рублей за свалку на Кубани

Росприроднадзор планирует взыскать более 200 млн руб. за незаконную свалку в Краснодарском крае, которая нанесла экологический ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Южного управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Брагин Александр Фото: Брагин Александр

Специалисты выявили нарушение во время проверки с прокуратурой региона. На территории более 4,5 тыс. кв. м обнаружили насыпи отходов пятого класса опасности. Их объем составил свыше 3 тыс. куб. м.

На основании собранных материалов прокуратура направила исковое заявление в суд для взыскания суммы ущерба с нарушителя. Местоположение свалки не уточняется.

Алина Зорина