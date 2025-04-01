Главные новости за 1 апреля. Новороссийск

В Новороссийске площадь возгорания мусорного полигона сократилась до 500 кв. м.

Жителям Новороссийска напомнили правила поведения при повышенной задымленности.

В Новороссийске финконтроль выявил нарушения в сфере бюджета на 40 млн руб.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов увеличил чистую прибыль в 1,2 раза.

В Новороссийске приостановили работу причальных устройств КТК.

Жителям коттеджного поселка «Панорама» в Новороссийске вернули проход по берегу моря.

В Кабардинке завершат благоустройство набережной в середине июля.

В Новороссийске выплатили 4,5 млн рублей по нацпроекту «Молодежь и дети».

Въезд на «Квадрат» в районе Малой Земли на пр. Ленина в Новороссийске закроют из-за репетиции Парада Победы.

В Новороссийске украсили общественный транспорт символикой Великой Победы.