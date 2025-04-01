Главные новости за 1 апреля. Новороссийск
В Новороссийске площадь возгорания мусорного полигона сократилась до 500 кв. м.
Жителям Новороссийска напомнили правила поведения при повышенной задымленности.
В Новороссийске финконтроль выявил нарушения в сфере бюджета на 40 млн руб.
Новороссийский комбинат хлебопродуктов увеличил чистую прибыль в 1,2 раза.
В Новороссийске приостановили работу причальных устройств КТК.
Жителям коттеджного поселка «Панорама» в Новороссийске вернули проход по берегу моря.
В Кабардинке завершат благоустройство набережной в середине июля.
В Новороссийске выплатили 4,5 млн рублей по нацпроекту «Молодежь и дети».
Въезд на «Квадрат» в районе Малой Земли на пр. Ленина в Новороссийске закроют из-за репетиции Парада Победы.
В Новороссийске украсили общественный транспорт символикой Великой Победы.