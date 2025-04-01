В Новороссийске украсили общественный транспорт символикой Великой Победы

Троллейбус № 6 и маршрутные автобусы, которые ежедневно курсируют по улицам Новороссийска, украсили символикой 80-летия Великой Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Яркие баннеры и поздравления украсили борта транспортных средств. К праздничному украшению подключаются учреждения социальной сферы, представители бизнеса и крупные предприятия Новороссийска. В течение месяца преобразятся улицы, скверы, фасады зданий. Они так же будут украшены символикой праздника»,— рассказал господин Кравченко.

В Новороссийске уже начались репетиции Парада Победы, который пройдет в юбилейный год в городе-герое. В целях безопасности парад состоится без зрителей, а традиционное шествие «Бессмертный полк» проведут онлайн. Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию парада на краевом канале.

Также в связи с проведением тренировок с парадным расчетом воинских частей Новороссийского гарнизона, с 31 марта по 2 мая 2025 года въезд на «Квадрат» в районе Малой Земли будет закрыт.

Алена Воробьева