Въезд на «Квадрат» в Новороссийске закроют из-за репетиции Парада Победы

Въезд на «Квадрат» в районе Малой Земли на пр. Ленина в Новороссийске закроют из-за репетиции Парада Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации Южного внутригородского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В связи с проведением тренировок с парадным расчетом воинских частей Новороссийского гарнизона, который примет участие в Параде Победы, с 31 марта по 2 мая 2025 года въезд на «Квадрат» в районе Малой Земли будет закрыт. Водителей просят заранее искать альтернативные пути объезда.

По решению Минобороны России военный парад в честь 80-летия Победы пройдет в городе-герое Новороссийске. В целях безопасности парад состоится без зрителей, а традиционное шествие «Бессмертный полк» проведут онлайн. Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию парада на краевом канале.

Ко Дню Победы в Новороссийске планируют отреставрировать стелу на Малой Земле и музей военной техники под открытым небом. Также после реставрации памятника на мемориале «Малая Земля» появится имя Леонида Брежнева под его цитатой. Оно было утрачено еще в советское время.

Алена Воробьева