В Новороссийске жителям коттеджного поселка вернули проход по берегу моря

Жители коттеджного поселка «Панорама» в Новороссийске пожаловались на ограничение прохода по берегу моря из-за работ на земельном участке. Обратную связь дали в Telegram-канале администрации Южного внутригородского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Согласно опубликованной информации, земельный участок, на котором ведутся строительные работы, является частной собственностью. По этому участку имеется проход вдоль береговой полосы. Жители коттеджного поселка пожаловались на перекрытие прохода к морю в случае возведения забора на земельном участке.

«Собственник земельного участка планировал поставить забор, оградив свою территорию, однако после беседы вошел в положение жителей близлежащих домов и поменял свое решение, и во избежание социальной напряженности возводить ограждение и перекрывать проход вдоль береговой полосы не будет»,— прокомментировали в администрации.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что жители города-героя не смогут обратиться к властям по электронной почте. Нововведения связаны с изменениями в законе № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», которые вступили в силу с 30 марта 2025 года.

Алена Воробьева