В Новороссийске приостановили работу причальных устройств КТК

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства (ВПУ) по итогам проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

В связи с полученным протоколом о временном запрете деятельности на объектах ВПУ-1 и ВПУ-2 КТК вывел оба устройства из эксплуатации до устранения выявленных недостатков. С 1 апреля 2025 года все перевалочные операции на Морском терминале Консорциума будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году.

Проверки ведомства проходят в организациях, действующих в морских портах Новороссийска, Темрюка, Сочи и Туапсе по поручению правительства Российской Федерации в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Их целью является обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.

Транспортировка нефти осуществляется по магистральному нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск. Через систему проходит более двух третей всего экспорта нефти из Казахстана. В том числе через него проходит транспортировка нефти после атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» 17 февраля 2025 года.

Алена Воробьева