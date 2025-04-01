В Кабардинке завершат благоустройство набережной в середине июля

Работы по благоустройству набережной в Кабардинке продолжатся до середины июля 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По его словам, на набережной Кабардинки обновят более 2,8 тыс. кв. м плитки от пляжа «Оазис» до территории пляжа детского лагеря «Дружных». Также к лету здесь появятся два современных фонтана общей площадью 170 кв. м.

Во время работ строители восстановят 364 м балюстрады. На набережной появится подсветка с использованием светодиодной брусчатки.

Стоимость проекта составила 96,7 млн руб. Из них 91,8 млн руб. выделено из бюджета Краснодарского края.

В этом году в Геленджике планируют обновить балюстраду на набережной. Технические вопросы по замене достопримечательности Геленджика обсудили на рабочем совещании, в ходе которого выяснили, что представленный экземпляр бетонной литой конструкции не подходит по цвету. Разработчикам рекомендовали прийти к традиционно белому цвету балясин.

Алена Воробьева