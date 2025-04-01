Жителям Новороссийска напомнили правила поведения при повышенной задымленности

Новороссийцам с помощью инфографики Роспотребнадзора напомнили, как вести себя при повышенной задымленности. Информацию опубликовали в Telegram-канале администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Согласно рекомендациям, чтобы ограничить поступление в организм вредных химических веществ по возможности нужно выехать из населенного пункта, в котором происходит задымление, или ограничить время пребывания в нем.

При усилении запаха дыма рекомендуется надевать увлажненные защитные маски, не открывать окна в домах, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха. Также в помещениях нужно проводить влажную уборку.

Взрослым необходимо увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день, ограничить курение и физическую нагрузку. Также нужно избегать употребления алкогольных и газированных напитков. Вместо этого рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кислородно-белковые коктейли, кисло-молочные напитки и соки.

Алена Воробьева