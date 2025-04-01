В Новороссийске в первом квартале выявили нарушения в бюджете на 40 млн рублей

По итогам работы органа внутреннего муниципального финансового контроля администрации Новороссийска в сфере бюджета за первый квартал 2025 года установили нарушения на 40 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Контрольные мероприятия в 1 квартале 2025 года в отношении учреждений сферы образования, стратегического планирования, жилищного учета Новороссийска выявили нарушения действующего законодательства РФ, нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Среди них – нарушение условий предоставления субсидий, начисление и выплата заработной платы, неисполнение в полном объеме муниципального задания на оказание услуг.

Также с начала года, в том числе по проверкам прошлых лет, объектами контроля в бюджет Новороссийска были возвращены необоснованно израсходованные средства в сумме 897,2 тыс. руб.

Алена Воробьева