Новороссийский комбинат хлебопродуктов увеличил чистую прибыль в 1,2 раза

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, входит в группу ОЗК) в 2024 году увеличило чистую прибыль в 1,2 раза, до 6,3 млрд руб., следует из финансовой отчетности общества, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс». Выручка выросла до 11,1 млрд руб. (9,8 млрд руб. в 2023 году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» является одним из крупнейших зерновых терминалов в России. Имущественный комплекс НКХП расположен в порту Новороссийск, через который проходит основной объем экспорта зерновых из РФ. НКХП осуществляет перевалку зерновых культур на экспорт водным транспортом в черноморском бассейне, а также занимается производством муки, которая реализуется как внутри страны, так и на экспорт.

Наталья Решетняк