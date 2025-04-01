В Новороссийске выплатили 4,5 млн рублей по нацпроекту «Молодежь и дети»

С начала 2025 года в Новороссийске 45 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты более чем на 4,5 млн руб. в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По его словам, 1,3 тыс. педагогов в рамках нацпроекта получили доплаты за классное руководство. Отдельным категориям педагогических работников предусмотрены дополнительные выплаты.

Еще один национальный проект, который реализуется в Новороссийске — «Семья». Как и «Молодежь и дети», этот новый нацпроект для города-героя. В рамках реализации национального проекта «Семья» на базе библиотеки им. П. А. Павленко за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в размере 9,8 млн руб. будет создана модельная библиотека. На эту сумму запланированы капитальный и текущий ремонты, новая мебель, интерактивное оборудование, пополнение книжного фонда.

«Приступили к модернизации библиотеки по нацпроекту. Учреждение уже готово к началу ремонта по современному модельному стандарту. На сегодняшний день приобретены новая художественная литература и интерактивное оборудование»,— рассказал господин Кравченко.

Открытие модельной библиотеки запланировано ко Дню города. В 2025 году на оснащение учреждений культуры современным оборудованием будет направлено 16,3 млн руб. Средства получат городской театр, Дом культуры станицы Раевской и детская библиотека в селе Мысхако.