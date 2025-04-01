Рост производства цветов до 2,5 млн штук и 7 млрд рублей на развитие молочной отрасли Татарстана

В Казани после открытия нового тепличного комплекса производство цветов увеличится в 2,5 раза — примерно до 2,5 млн штук в год по сравнению с прежними 1,1 млн. Площадь нового комплекса составит 11,5 тыс. кв. м — почти вдвое больше, чем площадь прежних теплиц.

На развитие молочной отрасли Татарстана один из банков республики планирует направить 7 млрд руб. по сделкам, заключенным в 2024–2025 годах. Кроме того, за последние 5 лет в Татарстане реализовали 17 проектов строительства молочно-товарных ферм на общую сумму 11 млрд руб.

Татарстан собирается произвести не менее 2,3 млн тонн молока в 2025 году. Кроме того, по планам на следующий год в регионе собираются получить около 1,6 млрд куриных яиц, а также подготовить к убою примерно 519 тыс. тонн мяса скота и птицы.

На содержание участков дороги М-7 «Волга» до 2027 года направят 1,2 млрд руб. Заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Волго-Вятскуправтодор». Средства выделят из федерального бюджета. Обязательства по контракту должны быть исполнены до 31 июля 2027 года.

В 2024 году количество сделок по покупке недвижимости в Крыму среди жителей Татарстана выросло на 45%. По данным Государственного комитета по госрегистрации Республики Крым, в начале 2025 года уже поступило 67 заявлений от жителей Татарстана на регистрацию прав на недвижимость.

Врач Уруссинской центральной районной больницы Татарстана Равиль Валиуллин, находившийся на затонувшем в Египте батискафе «Синдбад», скончался. Супруга погибшего Кристина Валиуллина и их дети выписаны из больницы. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в Минздраве Татарстана.

Во время ремонта контактной сети в Казани пострадал рабочий. Он упал с высоты при проведении аварийных работ для восстановления контактной сети под мостами на улице Воровского.

Республика Татарстан заняла седьмое место среди регионов с наибольшим количеством установленных самозапретов на получение кредитов по итогам марта. Лидером по количеству таких ограничений стала Москва, где новой функцией воспользовались 962 тыс. раз.

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» возглавит Игорь Гришин. 1 апреля на официальном сайте клуба появилась информация о том, что расторжение контракта с предыдущим главным тренером Олегом Леонтьевым произошло по соглашению сторон.