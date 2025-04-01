Татарстан собирается произвести не менее 2,3 млн тонн молока в 2025 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на круглом столе Союза производителей молока Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2025 году планируют произвести 2,3 млн тонн молока

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Татарстане в 2025 году планируют произвести 2,3 млн тонн молока

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, по планам на следующий год в регионе собираются получить около 1,6 млрд куриных яиц, а также подготовить к убою примерно 519 тыс. тонн мяса скота и птицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году в Татарстане закупочные цены на молоко выросли на 37%, что стало важным фактором для аграрного сектора региона.

Дарья Сайфиева