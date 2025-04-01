В 2024 году количество сделок по покупке недвижимости в Крыму среди жителей Татарстана выросло на 45%. Наибольшим спросом пользуются земельные участки, особенно на побережье. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У татарстанцев растет спрос на покупку недвижимости в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ У татарстанцев растет спрос на покупку недвижимости в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Государственного комитета по госрегистрации Республики Крым, в начале 2025 года уже поступило 67 заявлений от жителей Татарстана на регистрацию прав на недвижимость. В прошлом году таких обращений было 206, что на 45,1% превышает показатель позапрошлого года (142 заявления). Основной интерес у покупателей вызывают земельные участки. В 2023 году было подано на их приобретение 84 заявления, в 2024-м — 155, а с начала 2025 года — уже 47.

Наибольшим спросом в текущем году пользуется западное побережье Крыма. Так, 13 участков были куплены в Черноморском районе, еще 10 — в Сакском. Также востребованы земли в Раздольненском районе на северо-западе полуострова (8 заявок).

Некоторые покупатели обратили внимание и на восточную часть Крыма, где Азовское море встречается с Черным. Например, 5 участков приобретены в Ленинском районе и 4 — в Керчи.

Кроме земельных участков, жители Татарстана приобретают квартиры, дома и даже машино-места. В январе-феврале 2025 года поступило 12 заявок на покупку квартир, из которых 8 пришлись на Феодосию. Также в этом городе были зарегистрированы три сделки по покупке машино-мест. Еще один частный дом был приобретен в Симферопольском районе. В 2023 году на покупку жилых помещений поступило 34 заявления. Наиболее популярными городами для приобретения квартир стали приморские Ялта, Феодосия, Алушта и Евпатория. В прошлом году этот показатель остался практически на том же уровне: 36 заявлений. Лидеры по количеству сделок — Ялта и Евпатория.

Также в прошлом году жители Татарстана купили 6 домов с земельными участками в Сакском, Раздольненском, Бахчисарайском районах и в Феодосии. Еще 9 сделок касались новых домов в Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском и Черноморском районах, а также в Евпатории и Феодосии.

Артём Дергунов