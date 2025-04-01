На развитие молочной отрасли Татарстана Россельхозбанк планирует направить 7 млрд руб. по сделкам, заключенным в 2024–2025 годах. Об этом сообщила заместитель директора татарстанского регионального филиала кредитной организации Валерия Кузнецова в ходе круглого стола Союза производителей молока Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банк направит на развитие молочной отрасли Татарстана 7 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Банк направит на развитие молочной отрасли Татарстана 7 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, за последние 5 лет в Татарстане реализовали 17 проектов строительства молочно-товарных ферм на общую сумму 11 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в республике планируют произвести 2,3 млн тонн молока.

Дарья Сайфиева