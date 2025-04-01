Республика Татарстан заняла седьмое место среди регионов с наибольшим количеством установленных самозапретов на получение кредитов по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу самозапретов на кредиты в марте

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу самозапретов на кредиты в марте

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером по количеству таких ограничений стала Москва, где жители оформили 962 тыс. самозапретов. В десятку регионов также вошли: Московская область (621,9 тыс.), Санкт-Петербург (475,4 тыс.), Башкортостан (271,6 тыс.), Свердловская область (259,2 тыс.), Краснодарский край (253,2 тыс.), Татарстан (220,2 тыс.), Челябинская область (197,9 тыс.), Новосибирская область (184,6 тыс.) и Нижегородская область (175,6 тыс.).

В марте сервисом самозапрета на кредиты воспользовались 7,94 млн россиян. За этот же месяц 129,5 тыс. человек отменили ранее установленные запреты — это составляет 1,63% от общего числа ограничений.

Большинство граждан — 7,2 млн человек (91,5%) — выбрали полный запрет на получение кредитов. Еще 315 тыс. (4%) ограничили доступ только к онлайн-займам в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Полный запрет на кредиты в МФО установили 125 тыс. россиян (1,6%), а комбинированные ограничения, например, на онлайн-займы и МФО, выбрали 114 тыс. человек (1,5%). Лишь 54 тыс. граждан (0,7%) разрешили себе оформление кредитов лишь в банках, а 37 тыс. (0,5%) — только в МФО.

Артём Дергунов