В Казани после открытия нового тепличного комплекса производство цветов увеличится в 2,5 раза — до примерно 2,5 млн штук в год по сравнению с прежними 1,1 млн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый тепличный комплекс в Казани увеличит производство цветов в 2,5 раза

Фото: kzn.ru Новый тепличный комплекс в Казани увеличит производство цветов в 2,5 раза

Фото: kzn.ru

Площадь нового комплекса составит 11,5 тыс. кв. м — почти вдвое больше, чем площадь прежних теплиц.

Внутри уже проложено 17,5 км труб отопления, завершается монтаж систем полива. Всего планируется установка шести типов поливочных систем:

капельный верхний полив — для дозированной подачи раствора в корневую зону через капельницы;

капельный полив на столах — для выращивания тюльпанов, с подачей раствора через перфорированные шланги;

дождевание — для увлажнения воздуха и полива рассады;

испарительное увлажнение («туман») — для понижения температуры и повышения влажности;

система «прилив—отлив» — для равномерного питания однолетников и тюльпанов с возможностью повторного использования раствора.

На текущий момент завершены основные этапы строительства: выполнен монтаж свай, забетонированы фундаменты, остеклены конструкции, проложены трубопроводы и системы ливневой канализации. Также осуществляется монтаж оборудования систем затенения, предназначенных для ограничения солнечного света в теплое время года. Автоматическая система управления форточками заменит ручной труд, ранее применявшийся в старых теплицах.

Строительство началось весной прошлого года, завершение запланировано на конец текущей весны.

Осенью специалисты начнут высадку луковиц тюльпанов. С января планируется посев около 30–35 сортов цветов, включая петунию, сальвию, агератум, цинерарию, бегонию, цинию, целозию, гвоздику и бархатцы.

Артём Дергунов