Новый тепличный комплекс в Казани увеличит производство цветов в 2,5 раза
В Казани после открытия нового тепличного комплекса производство цветов увеличится в 2,5 раза — до примерно 2,5 млн штук в год по сравнению с прежними 1,1 млн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Новый тепличный комплекс в Казани увеличит производство цветов в 2,5 раза
Фото: kzn.ru
Площадь нового комплекса составит 11,5 тыс. кв. м — почти вдвое больше, чем площадь прежних теплиц.
Внутри уже проложено 17,5 км труб отопления, завершается монтаж систем полива. Всего планируется установка шести типов поливочных систем:
- капельный верхний полив — для дозированной подачи раствора в корневую зону через капельницы;
- капельный полив на столах — для выращивания тюльпанов, с подачей раствора через перфорированные шланги;
- дождевание — для увлажнения воздуха и полива рассады;
- испарительное увлажнение («туман») — для понижения температуры и повышения влажности;
- система «прилив—отлив» — для равномерного питания однолетников и тюльпанов с возможностью повторного использования раствора.
На текущий момент завершены основные этапы строительства: выполнен монтаж свай, забетонированы фундаменты, остеклены конструкции, проложены трубопроводы и системы ливневой канализации. Также осуществляется монтаж оборудования систем затенения, предназначенных для ограничения солнечного света в теплое время года. Автоматическая система управления форточками заменит ручной труд, ранее применявшийся в старых теплицах.
Строительство началось весной прошлого года, завершение запланировано на конец текущей весны.
Осенью специалисты начнут высадку луковиц тюльпанов. С января планируется посев около 30–35 сортов цветов, включая петунию, сальвию, агератум, цинерарию, бегонию, цинию, целозию, гвоздику и бархатцы.