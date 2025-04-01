На содержание участков дороги М-7 «Волга» до 2027 года направят 1,2 млрд рублей

В Татарстане 1,2 млрд руб. направят на содержание участков дороги на трассе М-7 «Волга» до 2027 года. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Также на эти средства планируется обновить дорогу по направлению к населенным пунктам Средние Кирмени и Малые Кирмени в Мамадышском районе Татарстана.

Заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Волго-Вятскуправтодор». Средства выделят из федерального бюджета. Обязательства по контракту должны быть исполнены до 31 июля 2027 года.

Дарья Сайфиева