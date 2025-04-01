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Во время ремонта контактной сети в Казани пострадал рабочий

Рабочий упал с высоты при проведении аварийных работ для восстановления контактной сети под мостами на улице Воровского в Казани. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Водитель «Газели» заехал на огражденный участок пути и потянул провод, с которым в этот момент работал сотрудник службы энергохозяйства. Мужчина при падении получил травмы. Его госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения контактной сети на улице Воровского временно прекратилось движение двух трамваев и троллейбуса.

UPD: Движение восстановлено.

Дарья Сайфиева

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