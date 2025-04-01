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ХК «Нефтехимик» возглавит Игорь Гришин

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» возглавит Игорь Гришин, он сменит на этом посту Олега Леонтьева. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Господин Гришин в нынешнем сезоне тренирует петербургское «Динамо». В ближайшее время нижнекамский клуб подпишет с ним контракт, который начнет действовать со следующего сезона.

1 апреля на официальном сайте клуба появилась информация о том, что расторжение контракта с Олегом Леонтьевым произошло по соглашению сторон.

«Олег Юрьевич возглавил команду в мае 2021 года. Под его руководством "волки" два сезона подряд выходили в плей-офф и достойно сражались в 1/4 финала конференции "Восток"», — отмечается в сообщении пресс-службы клуба.

Последние два сезона «Нефтехимик» в плей-офф не попадал.

Артём Дергунов

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