В Ульяновской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта «Экология»

По материалам прокурорской проверки Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств на сумму 1,1 млн руб. при реализации нацпроекта «Экология». Об этом во вторник, 1 апреля, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в ходе проверки исполнения законодательства о закупках было установлено, что руководство компании «Тандем» (ООО, Ульяновск), выполняя обязательства по муниципальному контракту на реконструкцию сооружений биологической очистки канализации левобережья Ульяновска (в рамках федерального проекта «Оздоровление реки Волги» нацпроекта «Экология»), предоставило фиктивные данные о якобы поставленном оборудовании.

Сумма контракта, заключенного «Тандемом» в марте 2022 года с ульяновским МБУ «Стройзаказчик», составляла 2,955 млрд руб. В соответствии с допсоглашением от 18.12.2024 срок выполнения работ по реконструкции объекта продлен до 15.03.2025, срок действия контракта продлен до 30.04.2025.

Как показала прокурорская проверка, 25 сентября 2024 года по актам приема-передачи «Стройзаказчиком» было принято и оплачено компании «Тандем» фактически не поставленное оборудование, а именно — монтажный комплект для датчиков мутности, кондуктометрический датчик уровня, цифровой погружной датчик и вертикальная проточная камера. Всего не было поставлено оборудование на сумму 1,2 млн руб. Представитель поставщика пояснил проверяющим, что часть оборудования будет поставлена позднее, а часть даже не планируется к поставке в связи с отсутствием необходимости в этом оборудовании. В итоге «Стройзаказчику» и бюджету Ульяновска причинен ущерб более 1,1 млн руб.

По материалам прокурорской проверки СУ СКР возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

До конца августа 2024 года компания «Тандем» принадлежала Наилю Фахрудинову, Официальными руководителями компании были сначала сам владелец, его сменила Виктория Фахрудинова, затем руководство перешло к сыну владельца — Эдуарду Фахрудинову, который и был всегда фактическим руководителем компании. С сентября прошлого года у компании новый владелец и руководитель — Алексей Правдин.

ООО «Тандем» известно в Ульяновске скандалом с задержкой реконструкции очистных сооружений, вскрытым комиссией Госдумы, а затем правоохранительными органами, а также участием в схеме передачи взяток бывшему первому вице-губернатору Игорю Эделю (в феврале 2025 года приговорен к 12 годам лишения свободы). Именно Эдуард Фахрудинов сообщил комиссии Госдумы, что с компании «вымогали 300 млн руб.». По делу Игоря Эделя он проходил как свидетель.

14 марта этого года было передано в суд уголовное дело в отношении Виктории Фахрудиновой. Она обвиняется в том, что в период своего руководства компанией «Тандем» по поддельным платежным поручениям вывела в неконтролируемый оборот свыше 80 млн руб.

В прокуратуре отмечают, что в ходе расследования будет дана оценка и действиям руководства МБУ «Стройзаказчик», принявшего оборудование, которого фактически нет.

Сергей Титов, Ульяновск