В Ульяновской области передано в суд дело о неправомерном обороте 80 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение и передано в суд уголовное дело 39-летней учредителя и директора ООО «Тандем» Виктории Фахрудиновой. Ей вменяется неправомерный оборот средств платежей на сумму более 80 млн руб. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования установлено, что в июле 2022 года обвиняемая организовала изготовление поддельных платежных поручений, и по ним на расчетный счет фирмы, которая не занималась предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельностью, были перечислены свыше 80 млн руб. Указанная сумма была выведена в неконтролируемый оборот.

Виктории Фахрудиновой грозит до шести лет лишения свободы.

ООО «Тандем» — известный в регионе подрядчик, с которым заключается множество госконтрактов. Компания неоднократно фигурировала в ряде уголовных дел с участием высокопоставленных чиновников области и историях с нарушениями.

Виктория Фахрудинова возглавляла компанию «Тандем» с мая 2019 года по февраль 2023 года. Ее сменил Эдуард Фахрудинов. До конца августа 2024 года компания принадлежала отцу Эдуарда Фахрудинова — Наилю Фахрудинову. С сентября прошлого года у компании новый владелец и руководитель — Алексей Правдин. ООО «Тандем» известно в Ульяновске скандалом с задержкой реконструкции очистных сооружений в Заволжском районе областного центра (муниципальный контракт на сумму 2,955 млрд руб.), вскрытым комиссией Госдумы, а затем правоохранительными органами, а также участием в схеме передачи взяток бывшему первому вице-губернатору Игорю Эделю (в феврале 2025 года приговорен к 12 годам лишения свободы). Именно Эдуард Фахрудинов сообщил комиссии Госдумы, что с компании «вымогали 300 млн руб.». По делу Игоря Эделя он проходил как свидетель.

Георгий Портнов