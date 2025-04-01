OpenAI догнала по стоимости ByteDance

Компания OpenAI привлекла в рамках очередного раунда финансирования $40 млрд, и ее оценочная стоимость выросла до $300 млрд. Как отмечается в заявлении на сайте OpenAI, это позволит ей «еще шире раздвинуть границы исследований в области искусственного интеллекта, масштабно нарастить вычислительную инфраструктуру и предлагать все более мощные инструменты тем 500 млн человек, которые еженедельно используют ChatGPT».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Раунд стал рекордным для финансирования частных технологических компаний, он почти в три раза больше предыдущего рекорда. Благодаря ему по оценочной стоимости OpenAI теперь уступает только SpaceX, у которой она составляет $350 млрд, согласно расчетам CB Insights. И по этому показателю OpenAI теперь догнала ByteDance. Наибольшую сумму OpenAI привлекла от японской SoftBank, инвестировавшей в американского разработчика $30 млрд. Кроме того, в раунде приняли участие ключевой инвестор OpenAI — Microsoft, компании Coatue, Altimeter и Thrive. По данным CNBC из осведомленных источников, около $18 млрд из привлеченных средств OpenAI направит в проект по искусственному интеллекту Stargate, запущенный Дональдом Трампом в первые же дни его второго президентского срока при поддержке OpenAI, Oracle и SoftBank.

Алена Миклашевская