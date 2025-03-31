Источники Reuters подтвердили сообщения о готовящемся визите Трампа в Эр-Рияд

Президент США Дональд Трамп планирует в мае посетить Эр-Рияд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ранее в понедельник Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп планирует нанести первый после инаугурации зарубежный визит в Эр-Рияд. По информации Axios, поездка запланирована на май. Один из источников уточнил, что целью визита станут укрепление отношений со странами Персидского залива, обсуждение урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и инвестиции.

На текущем этапе Саудовская Аравия — главный открытый посредник на переговорах России и США по урегулированию на Украине. Саудовские власти уже дважды предоставляли площадку для переговоров между высокопоставленными делегациями РФ и США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Эр-Рияде.

Подробнее о контактах двух лидеров — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая