Axios: Трамп совершит первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп в середине мая планирует посетить Саудовскую Аравию, пишет издание Axios со ссылкой на источники. Это будет первый зарубежный визит господина Трампа на его втором президентском посту. В Эр-Рияде хотят, чтобы президент США посетил страну после урегулирования конфликта на Украине.

По словам собеседников издания, вероятная поездка Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в последние недели обсуждалась между высокопоставленными официальными лицами двух стран. Один из источников уточнил, что целью визита станет укрепление отношений со странами Персидского залива, обсуждение урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и инвестиции.

В 2017 году после начала своего первого президентского срока Дональд Трамп также совершил первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию. По информации Axios, очередная поездка президента США в страну изначально была запланирована на 28 апреля, но была отложена на середину мая. Собеседники также добавили, что в Эр-Рияде хотят, чтобы Дональд Трамп нанес визит в страну после достижения прекращения огня между Россией и Украиной.