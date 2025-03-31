Белый дом опроверг планы Трампа баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп пока не думает о третьем сроке, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Господин Трамп говорит об этой теме «с улыбкой» и не считает ее актуальной, уточнила пресс-секретарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Вы продолжаете спрашивать о третьем сроке, и когда он отвечает с улыбкой, все начинают воспринимать это слишком серьезно. Это не то, о чем он сейчас думает. У него впереди четыре года и много работы»,— сказала госпожа Левитт в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале Forbes Breaking News.

Накануне, 30 марта, Дональд Трамп в шуточной форме рассказал, как сможет обойти 22-ю поправку в Конституции США о запрете на третий президентский срок подряд. К примеру, шанс занять пост президента вновь возникает после отставки или смерти нынешнего главы государства.

Так, Daily Mail описала сценарий, при котором вице-президент США Джей Ди Вэнс приносит присягу 20 января 2029 года и сразу объявляет об отставке. Тогда его на этой должности сменит господин Трамп. По поводу описанной лазейки господин Трамп отметил, что «это один из» способов, «но есть и другие».

О втором сроке Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Дональд Трамп проживает “медовый месяц”».