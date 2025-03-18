Дональд Трамп проживает «медовый месяц»

Рейтинг поддержки Трампа достиг рекордных 47%, это данные свежего опроса NBC News. Во время первого президентского срока его деятельность положительно оценивали в среднем 44% американцев. При этом больше 50% опрошенных заявили, что не одобряют политику республиканца и сомневаются в его экономических решениях, но, в частности, поддерживают его шаги в сфере миграции. А вот популярность Демпартии в США, согласно последним опросам, оказалась антирекордной с 1992-го. Какие факторы повлияли на оценки американских избирателей? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeffrey Phelps / AP Фото: Jeffrey Phelps / AP

«Рейтинг одобрения Дональда Трампа высок как никогда»,— так NBC News описали данные своего нового общенационального опроса. Президента поддержали 47% респондентов, и это рекордный показатель с начала его вступления в должность. Трамп внимательно следит за такими оценками, но обычно ссылается на самые высокие. Так, в соцсети Truth Social он опубликовал пост с результатами опроса CNN, что 66% американцев считают, что США движутся в верном направлении. При этом еще во время первого срока он называл все соцопросы о политике руководства страны фейковыми:

«Это часть коррумпированной системы, фальсификации, о которых я говорю с самого начала президентской гонки. Они публикуют фальшивые опросы, The Wall Street Journal — всегда. Я думал, что проиграю в Южной Каролине на праймериз, такими были результаты их плохого опроса, и поэтому пропустил несколько встреч в других местах: пришлось задержаться. А в итоге победил с большим отрывом. Это так называемые черные опросы, они фальшивые, их публикуют фейковые СМИ».

Первые 100 дней американских президентов называют «медовым месяцем»: это время по инерции высокой поддержки избирателей и выполнения предвыборных обещаний. Кстати, первые 100 дней Трампа завершатся 29 апреля, сразу после Пасхи, к которой, как писал Bloomberg, Белый дом планировал добиться прекращения огня на Украине. Несмотря на эти оценки, с 1953 года у всех американских руководителей по итогам первого месяца правления показатели были выше. Единственное исключение — тот же Дональд Трамп в 2017 году, отмечает Gallup. Но сравнивать его корректно только с ним самим, считает политтехнолог Павел Дубравский: «Республиканец полностью меняет государственную систему. Он сокращает огромное количество дыр, которые существуют в финансовой системе, поэтому буквально вызывает повышение температуры в офисах тех людей, которые его не любят.

Если в 2016 году Дональд Трамп был политиком, который случайно избрался, то сейчас этот человек — реформатор, который пришел менять систему.

Республиканская партия сформировала команду, причем разношерстную, в ней даже есть демократы вроде Роберта Кеннеди-младшего и Тулси Габбард. Второе — администрация нового президента работает с повесткой идеологической: возвращение к нормальности, отказ от воук-культуры, экономические вопросы (хотя сейчас с этим пока что-то не получается). И третье ключевое — республиканцы дали видение будущего».

На этом фоне популярность Демпартии упала до 29%, это минимальный показатель с 1992 года, указывает продемократический CNN. Политическая сила с момента переизбрания Трампа находится в раздрае. Усугубило ситуацию одобрение Сенатом законопроекта о финансировании работы правительства, писали в The Washington Post. Лидер демократов Чак Шумер сперва призывал однопартийцев не поддерживать документ, но в последний момент передумал, пояснил политический обозреватель агентства LCB Андрей Береговский: «Идет процесс борьбы между разными фракциями. Одни считают, что надо сотрудничать с президентом. Есть фракция, в которой убеждены, что ему нужно противостоять. Есть те политики, которые как бы находятся между этих двух огней. Процесс внутрипартийной борьбы неминуемо выливается наружу. Мы это могли увидеть, когда принималось решение о продлении федерального бюджета. Пока демократы борются между собой, их рейтинги падают, потому что их избиратели уверены, что нужно всем объединяться, чтобы бороться за власть, за промежуточные выборы в Конгресс или президентскую кампанию 2028 года, а политики устраивают грызню».

Сомнения среди американцев вызывают и «слишком тесные связи» Дональда Трампа с Россией, говорится в опросе Reuters. Сам президент указывает, что придерживается жесткой позиции по отношению к Москве, но не раз отмечал, что «хорошо ладит» с Владимиром Путиным.

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Екатерина Вихарева