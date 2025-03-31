Главные новости за 31 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Площадь пожара на полигоне ТБО в Новороссийске сократилась до 600 «квадратов». Тушение огня на объекте продолжается больше двух недель.

На полигоне ТБО в Усть-Лабинском районе ликвидировали открытое горение. На территории продолжается задымление на площади примерно в 50 кв. м.

Сумма ущерба окружающей среде Кубани выросла до 2,9 млрд рублей. Этот показатель вдвое превышает аналогичный за 2023 год, когда ущерб оценивался в 1,4 млрд руб.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в два раза сократил чистую прибыль по РСБУ. Доходы предприятия cнизились до 6,7 млрд руб.

На расчистку Краснодарского водохранилища могут направить более 20 млн рублей. Организация ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания.

Прокуратура наказала глав 8 сельских поселений Тбилисского района Кубани. Проверка надзорного ведомства выявила, что местные администрации не разместили на официальных сайтах сведения о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Фигурант дела о покушении на главу Крыма признал вину в суде. По данным следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины организовал группу для совершения теракта на полуострове. В ее состав вошли: Владимир Боднарь, Оксана Шевченко и позднее завербованный Владимир Ананьев.

Глава Следственного комитета России поручил возбудить дело о нападении собаки на 87-летнюю жительницу Адыгеи.

Кроме того, СКР инициировал проверку после падения трехлетнего ребенка из окна в Крыму.