«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» в два раза сократил чистую прибыль по РСБУ

«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» по итогам 2024 года снизил чистую прибыль по РСБУ в два раза — до 6,7 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Выручка агрохолдинга выросла на 9,7%, составив 92,75 млрд руб. При этом себестоимость производства увеличилась на 13% (до 62 млрд руб.), валовая прибыль — на 3,7% (до 30,7 млрд руб.), а прибыль от продаж снизилась на 2,7% (до 17,17 млрд руб.).

В течение года агрокомплекс расширил свои активы, приобретя три компании: «Агротехнологии» (Краснодарский край), «Донские зори» (Ростовская область) и московский «Интерлот».

Холдинг принадлежит бывшему министру сельского хозяйства и экс-губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Ранее «Ведомости» сообщали, что предприятие могло стать первым крупным российским агрохолдингом с официальными активами в агропромышленном секторе на новых территориях.

Вячеслав Рыжков