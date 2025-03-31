Площадь пожара на полигоне ТБО в Новороссийске сократилась до 600 «квадратов»

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась до 600 кв. м. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Гавриков.

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Тушение огня на полигоне ТБО продолжается больше двух недель. В ликвидации задействовано 43 единицы техники. Самосвалы совершили более 4,6 тыс. рейсов и отсыпали 64,3 тыс. куб. м грунта.

В ночь на 13 марта 2025 года на мусорном полигоне под Новороссийском произошло возгорание. 18 марта огонь локализовали.

Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку по факту пожара. По информации ведомства, компания ООО «Терра-Н», эксплуатирующая полигон, нарушает федеральное законодательство.

Алина Зорина