Фигурант дела о покушении на главу Крыма признал вину в суде

Владимир Боднарь, обвиняемый в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, полностью признал вину на первом заседании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины организовал группу для совершения теракта в Крыму. В ее состав вошли: Владимир Боднарь, Оксана Шевченко и позднее завербованный Владимир Ананьев.

Участники группы следили за передвижением служебного автомобиля Сергея Аксенова с помощью камеры видеонаблюдения, установленной в арендованном помещении. Владимир Боднарь доставил из Запорожской области радиоуправляемое самодельное взрывное устройство с передатчиком и приемником. Взрывчатку спрятали в гаражном боксе в Симферополе, арендованном Оксаной Шевченко.

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали подозреваемых в начале февраля 2024 года. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств). Уголовные дела поступили в суд в феврале 2025 года.

Анна Гречко