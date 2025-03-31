Сумма ущерба окружающей среде Кубани выросла до 2,9 млрд рублей

В 2024 году сумма исков о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде Краснодарского края, составила 2,9 млрд руб., пишет РБК Краснодар со ссылкой на прокуратуру региона. Этот показатель вдвое превышает аналогичный за 2023 год, когда ущерб оценивался в 1,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, за год прокуроры выявили более 13 тыс. нарушений природоохранного законодательства. В их числе 4,9 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами, 954 — в области охраны земель и почв, свыше 1,4 тыс. — в части защиты водных ресурсов и атмосферного воздуха, а также более 1,6 тыс. случаев несоблюдения требований лесопользования.

Кроме того, по данным уголовной статистики, в 2024 году по экологическим преступлениям вынесено 10 приговоров, предусматривающих штрафы на общую сумму свыше 2,5 млн руб.

Вячеслав Рыжков