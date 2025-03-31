Прокуратура наказала глав 8 сельских поселений Тбилисского района Кубани

В Тбилисском районе Кубани по инициативе прокуратуры к административной ответственности привлечены главы восьми сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

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Проверка надзорного ведомства выявила, что местные администрации не разместили на официальных сайтах сведения о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а также об участии в целевых и иных программах.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении глав поселений административные дела по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в интернете информации о деятельности органов местного самоуправления). По итогам их рассмотрения назначены штрафы на общую сумму 24 тыс. руб.

По представлению прокуратуры выявленные нарушения устранены.

Вячеслав Рыжков